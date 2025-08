Pedido de pizza pelo 190 ajuda mulher a denunciar agressão na Bahia Um pedido inusitado feito ao 190 ajudou a Polícia Militar a atender um caso de... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h58 ) twitter

Taktá

Um pedido inusitado feito ao 190 ajudou a Polícia Militar a atender um caso de violência doméstica na noite da última quarta-feira (30), no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima utilizou o código de “pedido de pizza” para alertar os atendentes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sem chamar a atenção do agressor.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

