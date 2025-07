Pepê consegue efeito suspensivo e reforça o Vitória contra o Bragantino Foto: EC VitóriaO volante Pepê está liberado para defender o Vitória na partida contra o... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: EC VitóriaO volante Pepê está liberado para defender o Vitória na partida contra o Bragantino, marcada para este domingo (20), às 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador havia sido suspenso por quatro partidas após ser expulso no clássico Ba-Vi, pela 9ª rodada da Série A. No entanto, o clube rubro-negro recorreu da decisão e conseguiu, neste sábado (19), um efeito suspensivo que permite a participação do atleta no confronto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Domingo será de céu nublado e chuvas isoladas em Salvador e parte da Bahia

Christian Chávez anuncia show em Salvador com turnê solo em 2026

Nordeste registra primeiro caso de gripe aviária em aves domésticas; confira onde