Pescadores são resgatados após cinco dias à deriva no sul da Bahia
04/09/2025 - 08h38

Foto: Reprodução/ Redes sociais.Três pescadores foram resgatados nesta quarta-feira (3) após passarem cinco dias à deriva no extremo sul da Bahia. Eles haviam saído de Santa Cruz Cabrália em 28 de agosto para trabalhar, mas perderam contato no dia seguinte. A família acionou a Marinha do Brasil apenas na segunda-feira (1º), quando as buscas foram iniciadas. O último contato por rádio havia ocorrido em 29 de agosto, o que aumentou a apreensão de familiares e colegas. De acordo com a Marinha, o barco apresentou uma pane mecânica a 15 km da costa e os tripulantes não conseguiram pedir ajuda. Eles foram localizados em Canavieiras, município vizinho, e a embarcação foi rebocada até a praia. Após o resgate, os pescadores foram levados a uma unidade de saúde da cidade com sinais de desidratação, mas em estado estável. Durante os dias em alto-mar, relataram que sobreviveram com o pouco de água e comida que ainda restava, além de enfrentar a instabilidade do mar agitado.

