Pesquisadores iniciam buscas por antigo cemitério de pessoas escravizadas em Salvador Foto: Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa ArqueológicaPesquisadores iniciam nesta terça-feira (13) a montagem da estrutura... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa ArqueológicaPesquisadores iniciam nesta terça-feira (13) a montagem da estrutura de trabalho para investigar a possível existência de um antigo cemitério onde pessoas escravizadas teriam sido enterradas em Salvador. As escavações no local estão previstas para começar às 14h da quarta-feira (14), no bairro de Nazaré, em uma área atualmente ocupada pelo estacionamento da Pupileira, conjunto pertencente à Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante investigação histórica!

Leia Mais em Taktá:

Confira as vagas de emprego para esta terça (13) em Salvador

Fábrica da BYD em Camaçari sofre atraso e cronograma é adiado para 2026

Motociclista fica ferido em colisão com micro-ônibus no túnel de Pirajá