Pessoas em situação de rua terão prioridade no Bolsa Família, determina nova portaria do MDS
10/07/2025 - 12h00

Roberta Aline / MDSO Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) publicou nesta quarta-feira (9) uma portaria que garante prioridade no Programa Bolsa Família (PBF) para pessoas em situação de rua. A medida amplia o acesso de grupos em alta vulnerabilidade à principal política de transferência de renda do país.

Saiba mais sobre essa importante mudança e suas implicações no site do nosso parceiro Taktá.

