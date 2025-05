Petrobras anuncia redução no preço do diesel; veja o novo valor Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.petrobrasA partir desta terça-feira (6), entra em vigor a... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h07 ) twitter

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.petrobrasA partir desta terça-feira (6), entra em vigor a nova redução de R$ 0,16 no preço do litro do diesel A comercializado pela Petrobras às distribuidoras. O anúncio foi feito pela estatal na segunda-feira (5) e faz com que o combustível passe a ser vendido a R$ 3,27 por litro.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante mudança nos preços do diesel!

