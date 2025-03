Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,17 e reforça política de “abrasileiramento” Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.petrobrasA Petrobras anunciou nesta segunda-feira (31) uma redução de... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h07 ) twitter

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.petrobrasA Petrobras anunciou nesta segunda-feira (31) uma redução de R$ 0,17 por litro no preço do óleo diesel A vendido às refinarias. A medida, que representa uma queda de 4,6%, começa a valer a partir desta terça-feira (1º de abril). Com o reajuste, o litro do combustível será comercializado por R$ 3,55, em média.

