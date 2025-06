Piloto de avião interceptado com 400 tijolos de cocaína é absolvido Foto: Divulgação/SSPA Justiça de São Paulo absolveu, nesta quarta-feira (4), o piloto do avião interceptado... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h56 ) twitter

Foto: Divulgação/SSPA Justiça de São Paulo absolveu, nesta quarta-feira (4), o piloto do avião interceptado com cerca de 400 tijolos de cocaína em Penápolis, no interior do estado, em dezembro de 2024. O homem respondia por tráfico de drogas, mas a decisão judicial considerou a abordagem policial irregular.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

