Pintadas abre concurso com 77 vagas e salários de até R$ 3,5 mil Foto: Prefeitura de PintadasA Prefeitura de Pintadas, no interior da Bahia, está com inscrições abertas... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 06h57 )

Foto: Prefeitura de PintadasA Prefeitura de Pintadas, no interior da Bahia, está com inscrições abertas para concurso público com 77 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.541,90.

