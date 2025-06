”Pipoca no Parque”: Saulo leva clima de São João ao Parque da Cidade com show gratuito Foto: Reprodução/ @soteropobretanoO cantor Saulo Fernandes animou o Parque da Cidade, em Salvador, com uma... Taktá|Do R7 15/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 15/06/2025 - 19h36 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/ @soteropobretanoO cantor Saulo Fernandes animou o Parque da Cidade, em Salvador, com uma edição especial do projeto Pipoca no Parque em clima de São João. O show gratuito aconteceu neste domingo (15), às 14h, na área do anfiteatro, e contou com grande participação do público.

