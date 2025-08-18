Pirão brasileiro entra no ranking mundial de mingaus, aponta guia
O pirão, tradicional receita brasileira feita com farinha de mandioca e caldo de peixe, conquistou o 8º lugar no ranking internacional dos melhores mingaus do mundo. A lista foi elaborada pelo guia gastronômico Taste Atlas, conhecido por compilar rankings baseados em avaliações de especialistas e do público.
