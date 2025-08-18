Pirão brasileiro entra no ranking mundial de mingaus, aponta guia Foto: Reprodução / Redes sociais. O pirão, tradicional receita brasileira feita com farinha de mandioca... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais. O pirão, tradicional receita brasileira feita com farinha de mandioca e caldo de peixe, conquistou o 8º lugar no ranking internacional dos melhores mingaus do mundo. A lista foi elaborada pelo guia gastronômico Taste Atlas, conhecido por compilar rankings baseados em avaliações de especialistas e do público.

Para saber mais sobre essa conquista do pirão e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Hytalo Santos sai chorando da cadeia após transferência para presídio

“Ninguém me convidou”, Jorge Araújo alfineta o PP

Após falha técnica, Kiki Bispo confirma que sessão será retomada