Pirão brasileiro entra no ranking mundial de mingaus, aponta guia

Foto: Reprodução / Redes sociais. O pirão, tradicional receita brasileira feita com farinha de mandioca...

Foto: Reprodução / Redes sociais. O pirão, tradicional receita brasileira feita com farinha de mandioca e caldo de peixe, conquistou o 8º lugar no ranking internacional dos melhores mingaus do mundo. A lista foi elaborada pelo guia gastronômico Taste Atlas, conhecido por compilar rankings baseados em avaliações de especialistas e do público.

