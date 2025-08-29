Pix terá devolução mais ágil de valores em caso de fraude, anuncia Banco Central
Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilpixO Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira (28) uma resolução que...
Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilpixO Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira (28) uma resolução que altera as regras do Pix para aprimorar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). A medida, anunciada em abril, visa facilitar a devolução de valores para vítimas de fraudes, golpes ou coerção.
Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilpixO Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira (28) uma resolução que altera as regras do Pix para aprimorar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). A medida, anunciada em abril, visa facilitar a devolução de valores para vítimas de fraudes, golpes ou coerção.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as mudanças!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as mudanças!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: