PM apreende carga de droga avaliada em R$ 60 mil

Foto: Divulgação / CIPRv Brumado.Um casal foi preso na tarde de sábado (16) suspeito de...

Foto: Divulgação / CIPRv Brumado.Um casal foi preso na tarde de sábado (16) suspeito de tráfico de drogas durante ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) Brumado, na localidade do Pradoso, em Vitória da Conquista. Segundo a polícia, os agentes realizavam patrulhamento viário quando abordaram o veículo em que estavam o homem e a mulher. No carro, foram encontradas 10 sacolas com aproximadamente 5 kg de skunk, variedade de maconha considerada mais potente e nociva ao cérebro que a tradicional. A droga foi avaliada em R$ 60 mil. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada.

