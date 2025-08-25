PM apreende fuzil e cocaína em bairro de Salvador
Policiais militares da 23ª CIPM apreenderam um fuzil e cocaína, na manhã desta...
Foto: 23ª CIPM.Policiais militares da 23ª CIPM apreenderam um fuzil e cocaína, na manhã desta segunda-feira (25), em Tancredo Neves. Os militares realizavam rondas na localidade conhecida como Travessa Paraíso, quando se depararam com um grupo de indivíduos armados, que fugiu ao avistar os agentes. Durante o acompanhamento, os policiais encontraram um fuzil calibre 556, munições e 645 porções de cocaína. Nenhum suspeito foi preso. O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
