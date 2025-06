PM da Bahia emprega quase 2 mil policiais nas celebrações do 2 de Julho Foto: Divulgação/PM-BAA Polícia Militar da Bahia (PMBA) vai mobilizar 1.969 policiais militares nas celebrações do... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h57 ) twitter

Foto: Divulgação/PM-BAA Polícia Militar da Bahia (PMBA) vai mobilizar 1.969 policiais militares nas celebrações do 2 de Julho, data que marca a Independência da Bahia. O efetivo será distribuído em pontos estratégicos da capital e do interior do estado, com foco no policiamento ostensivo, na preservação da ordem pública e na segurança das solenidades cívicas.

