PM é condenado a 12 anos de prisão por morte de pastor em Ilhéus Foto: Reprodução/Redes SociaisO policial militar Ricardo Santos Ribeiro foi condenado a 12 anos de prisão... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Redes SociaisO policial militar Ricardo Santos Ribeiro foi condenado a 12 anos de prisão pela morte do pastor evangélico Alisson dos Santos Rocha, de 30 anos, durante uma ação policial em Ilhéus, no sul da Bahia. O crime aconteceu em junho de 2022, no bairro Nossa Senhora da Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Taktá:

Entregadores por aplicativo paralisam atividades em Salvador neste fim de semana; entenda

De férias na Tailândia, filho de Bell Marques fala sobre terremoto; confira

Bahia finaliza preparação para enfrentar o Corinthians; Michel Araújo segue fora