PM e Secretaria de Educação negam sequestro em escola de Cajazeiras V, em Salvador

Foto: Google MapsA Polícia Militar da Bahia e a Secretaria da Educação do Estado negaram que tenha ocorrido um sequestro na Escola Estadual Batista Neves, no bairro de Cajazeiras V, em Salvador, na manhã desta terça-feira (13). De acordo com a PM, policiais do 22º Batalhão foram acionados para verificar uma denúncia de sequestro nas proximidades de uma rotatória na região. No local, o solicitante informou que não tinha certeza sobre o que havia presenciado.

