PM enfrenta traficante em festa paredão e suspeito morre em confronto

Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUm confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de tráfico resultou na morte de um homem na madrugada deste domingo (24) na localidade da Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A ação ocorreu durante uma festa de paredão, quando os policiais foram acionados por moradores da região.

