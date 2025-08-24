PM enfrenta traficante em festa paredão e suspeito morre em confronto Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUm confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de tráfico resultou na morte... Taktá|Do R7 24/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 20h37 ) twitter

PMBA Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUm confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de tráfico resultou na morte de um homem na madrugada deste domingo (24) na localidade da Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A ação ocorreu durante uma festa de paredão, quando os policiais foram acionados por moradores da região.

