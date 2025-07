PM resgata aves silvestres e prende suspeitos em bairros de Salvador Foto: Divulgação/Coppacrime ambiental animais silvestres Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa)... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

crime ambiental animais silvestres Taktá

Foto: Divulgação/Coppacrime ambiental animais silvestres Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) realizaram, na última quinta-feira (3), duas operações que resultam no resgate de 39 aves silvestres mantidas em cativeiro em Salvador. As ações ocorreram nos bairros de São Gonçalo do Retiro e Itapuã, e terminaram com dois homens presos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação de proteção ambiental!

Leia Mais em Taktá:

PM desarma caçador ilegal e impede crime ambiental em Eunápolis

Evento discute os desafios do processo penal na pós-modernidade em Salvador

Cancela a praia do fim de semana! Chuva deve persistir em Salvador, confira a previsão do tempo