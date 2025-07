PMBA anuncia novos comandantes para batalhão escolar e Gêmeos Foto: Divulgação / Sgt RR/C Barros.A Polícia Militar da Bahia realizou, na tarde desta sexta-feira... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Sgt RR/C Barros.A Polícia Militar da Bahia realizou, na tarde desta sexta-feira (25), a cerimônia de passagem de comando dos batalhões de Policiamento Escolar (BPEsc) e de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (conhecido como Batalhão Gêmeos). A solenidade aconteceu no auditório do Departamento de Apoio Logístico (DAL), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Para mais detalhes sobre as novas lideranças e suas missões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Furto de cimento em obra do IFBA causa prejuízo de R$ 27 mil

Bandeira vermelha! Conta de luz vai subir em agosto

Multidão se despede de Preta Gil em velório aberto