Polícia Ambiental resgata pinguim-de-Magalhães em marina de Aratu

Foto: CoppaPoliciais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgataram um pinguim-de-Magalhães na manhã deste domingo (20), na Marina de Aratu. O animal foi encontrado por moradores da região, que acionaram a guarnição. Durante patrulhamento, os agentes foram informados sobre a presença do animal e se deslocaram até o local. A captura foi feita seguindo as orientações do Instituto do Meio Ambiente, com o objetivo de preservar a integridade do pinguim. Enquanto aguardavam a chegada da equipe, moradores foram orientados a proteger o animal do sol. O pinguim foi encaminhado ao IMA, onde passará por avaliação e receberá os cuidados veterinários necessários.

