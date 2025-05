Polícia apreende 250 espadas e prende mulher por fabricação clandestina em Cruz das Almas Foto: Reprodução/ Ascom/PCA Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Cruz das... Taktá|Do R7 30/05/2025 - 13h59 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h59 ) twitter

Foto: Reprodução/ Ascom/PCA Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Cruz das Almas, desmantelou nesta sexta-feira (30) um ponto clandestino de fabricação e armazenamento de fogos de artifício na localidade de Boca da Mata, zona rural do município. Durante a ação, foi localizada uma barraca nos fundos de uma residência onde eram produzidas espadas, tipo de artefato explosivo comum no período junino. No local, os agentes apreenderam cerca de 250 unidades do material, além de aproximadamente 4,5 kg de pólvora e diversos itens utilizados na fabricação, como pilão, macete, cordão e aplicador.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

