Polícia apreende 267 kg de drogas em van na Bahia
Foto: CIPRv Brumado.Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, no sudoeste...
Foto: CIPRv Brumado.Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, no sudoeste da Bahia, resultou na apreensão de cerca de 267 kg de drogas na noite de domingo (31). O material estava em uma van de turismo abordada na BA-026, no município de Urandi.
Foto: CIPRv Brumado.Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, no sudoeste da Bahia, resultou na apreensão de cerca de 267 kg de drogas na noite de domingo (31). O material estava em uma van de turismo abordada na BA-026, no município de Urandi.
Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: