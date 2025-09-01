Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia apreende 267 kg de drogas em van na Bahia

Foto: CIPRv Brumado.Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, no sudoeste...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: CIPRv Brumado.Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, no sudoeste da Bahia, resultou na apreensão de cerca de 267 kg de drogas na noite de domingo (31). O material estava em uma van de turismo abordada na BA-026, no município de Urandi.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.