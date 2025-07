Polícia apreende alimentos vencidos em delicatessens de bairros nobres de Salvador Foto: Bruno Ricardo / Ascom PCBAOperação Delicatessen, Polícia apreende alimentos vencidos em delicatessens de bairros... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h38 ) twitter

Operação Delicatessen, Polícia apreende alimentos vencidos em delicatessens de bairros nobres de Salvador Taktá

Foto: Bruno Ricardo / Ascom PCBAOperação Delicatessen, Polícia apreende alimentos vencidos em delicatessens de bairros nobres de SalvadorA Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (25), a 1ª fase da Operação Delicatessen com foco na proteção de apreender produtos impróprios para consumo, com data de validade alterada ou vencida. A ação foi coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a ação contou com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), do Procon e do Ibametro.

