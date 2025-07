Polícia apreende mais de 26 kg de drogas em Eunápolis Foto: Divulgação/6° BPMOperação Navalha no município de Eunápolis, localizado no Extremo Sul do estadoA Polícia... Taktá|Do R7 27/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 27/07/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Divulgação/6° BPMOperação Navalha no município de Eunápolis, localizado no Extremo Sul do estadoA Polícia Civil da Bahia realizou neste sábado (27) a Operação Navalha no município de Eunápolis, localizado no Extremo Sul do estado. Com o objetivo de desarticular um dos núcleos operacionais de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas na região.

