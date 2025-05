Polícia Civil deflagra Operação Muralha contra grupos criminosos em Salvador A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Muralha, ação... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 08h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h07 ) twitter

Taktá

A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Muralha, ação coordenada para o cumprimento de mandados judiciais em diversos bairros de Salvador, com desdobramentos no sistema prisional. A operação tem como foco a desarticulação de grupos envolvidos em crimes como queima de veículos, roubos e pichações com mensagens ligadas a organizações criminosas, registrados no bairro do Lobato em abril.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante operação e seus desdobramentos.

