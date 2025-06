Polícia Civil desarticula grupo especializado em fraudes eletrônicas na Bahia Foto: Ascom/PCBAA Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), uma operação contra... Taktá|Do R7 18/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h16 ) twitter

Foto: Ascom/PCBAA Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições financeiras. A ação ocorre em Salvador e na região metropolitana, com cumprimento de mandados nos bairros de Matatu, Coutos e Barra do Jacuípe. Durante as diligências, centenas de carteiras de identidade falsificadas foram apreendidas com um dos alvos investigados por estelionato. Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o grupo utilizava tecnologia de deepfake, baseada em inteligência artificial, para manipular imagens e burlar sistemas de segurança bancária.

