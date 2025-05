Polícia Civil prende grupo suspeito em zona rural de Uauá por plantio de maconha Foto: Divulgação / Ascom PCBATerreno usado para plantio de maconha é localizado em UauáUma operação... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terreno usado para plantio de maconha é localizado em Uauá Taktá

Foto: Divulgação / Ascom PCBATerreno usado para plantio de maconha é localizado em UauáUma operação da Polícia Civil desmontou uma plantação de maconha em zona rural de Uauá, no norte da Bahia, e prendeu quatro suspeitos em flagrante na manhã desta quarta-feira (22), na localidade conhecida como Fazenda Barra, nas proximidades do “Cadeirãozinho”, onde o grupo foi surpreendido enquanto trabalhava no cultivo da droga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Taktá:

Inusitado! Navio gigante encalha no jardim de uma casa na Noruega; veja o vídeo

Motorista tenta morder bafômetro em blitz na BR-324; entenda

Mais de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, revela Censo do IBGE