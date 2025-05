Polícia Civil realiza operação contra suspeitos da morte de investigador em Salvador Foto: Polícia CivilUma operação da Polícia Civil da Bahia, realizada na manhã desta terça-feira (13),... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h07 ) twitter

Foto: Polícia CivilUma operação da Polícia Civil da Bahia, realizada na manhã desta terça-feira (13), teve como alvo os suspeitos de envolvimento na morte do investigador Marcus Vinicius Peixoto Carrete, assassinado em março deste ano em uma praça do bairro de Stella Maris, em Salvador. Três suspeitos foram mortos durante confrontos com os agentes.

Saiba mais sobre essa operação e os desdobramentos no caso consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

