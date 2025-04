Polícia confirma chumbinho em ovo de Páscoa que matou duas crianças no Maranhão Montagem Tak taA Polícia Civil do Maranhão confirmou a presença de chumbinho no ovo de... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h00 ) twitter

Montagem Tak taA Polícia Civil do Maranhão confirmou a presença de chumbinho no ovo de chocolate que provocou a morte de João Pedro, de 7 anos, e Evillyn Fernanda, de 13 anos, no município de Imperatriz. A mãe das vítimas, Mirian Lira, também foi envenenada e permanece internada.

