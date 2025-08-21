Polícia descarta violência sexual em mulheres mortas em Ilhéus
Foto: Reprodução/Redes Sociais.A Polícia Civil informou que não foram encontrados sinais de violência sexual nos...
Foto: Reprodução/Redes Sociais.A Polícia Civil informou que não foram encontrados sinais de violência sexual nos corpos das três mulheres encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia. A confirmação foi feita pelo delegado Helder Carvalhal, titular da Delegacia de Homicídios do município, com base em análises preliminares do perito criminal e do médico legista.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.A Polícia Civil informou que não foram encontrados sinais de violência sexual nos corpos das três mulheres encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia. A confirmação foi feita pelo delegado Helder Carvalhal, titular da Delegacia de Homicídios do município, com base em análises preliminares do perito criminal e do médico legista.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: