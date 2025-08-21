Logo R7.com
Polícia descarta violência sexual em mulheres mortas em Ilhéus

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução/Redes Sociais.A Polícia Civil informou que não foram encontrados sinais de violência sexual nos corpos das três mulheres encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia. A confirmação foi feita pelo delegado Helder Carvalhal, titular da Delegacia de Homicídios do município, com base em análises preliminares do perito criminal e do médico legista.

