Polícia descobre estufas com pés de maconha dentro de apartamento em Salvador
Polícia Civil Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira...
Polícia Civil Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (2), em Salvador, durante uma operação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A ação ocorreu em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, onde os policiais encontraram quatro estufas utilizadas para o cultivo de maconha, com aproximadamente 50 pés da droga, além de sementes e diversos equipamentos usados na produção.
Polícia Civil Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (2), em Salvador, durante uma operação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A ação ocorreu em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, onde os policiais encontraram quatro estufas utilizadas para o cultivo de maconha, com aproximadamente 50 pés da droga, além de sementes e diversos equipamentos usados na produção.
Para mais detalhes sobre essa operação e a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre essa operação e a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: