Polícia desmonta plantação de maconha com energia solar na Bahia

Foto: Divulgação / SSP.Uma plantação de maconha equipada com sistema de energia solar foi descoberta...

Foto: Divulgação / SSP.Uma plantação de maconha equipada com sistema de energia solar foi descoberta nesta terça-feira (19) em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Militar e Federal.

