Polícia desmonta plantação de maconha com energia solar na Bahia
Foto: Divulgação / SSP.Uma plantação de maconha equipada com sistema de energia solar foi descoberta nesta terça-feira (19) em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Militar e Federal.
Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
