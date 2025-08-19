Polícia desmonta plantação de maconha com energia solar na Bahia Foto: Divulgação / SSP.Uma plantação de maconha equipada com sistema de energia solar foi descoberta... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação / SSP.Uma plantação de maconha equipada com sistema de energia solar foi descoberta nesta terça-feira (19) em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Militar e Federal.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Semob cria nova linha para ligar estações do metrô fechadas em Salvador

Estações do metrô de Salvador fecham novamente após falha em trens

Deputado Pastor Sargento Isidório passa mal e é internado em hospital de Salvador