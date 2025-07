Polícia encontra itens vencidos em delicatessens da Graça, Vitória e bairros vizinhos Foto: Bruno Ricardo/ Ascom PCBAQuatro delicatessens foram pegas em fiscalização da Polícia Civil por comercializarem produtos... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Bruno Ricardo/ Ascom PCBAQuatro delicatessens foram pegas em fiscalização da Polícia Civil por comercializarem produtos vencidos, sem rótulo, com etiquetas adulteradas e com fraude na pesagem de alimentos. A ação fez parte da Operação Delicatessen realizada na manhã desta sexta-feira (25), com objetivo de garantir segurança alimentar dos consumidores em Salvador.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

CPMs lideram desempenho entre escolas públicas da Bahia no Enem 2024

Jerônimo anuncia novas obras de infraestrutura no Oeste baiano

PMBA anuncia novos comandantes para batalhão escolar e Gêmeos