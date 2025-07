Polícia flagra comércio ilegal e resgata aves em Feira de Santana Foto: Divulgação/CoppaPolícia flagra comércio ilegal e resgata aves em Feira de SantanaDurante uma ação de... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia flagra comércio ilegal e resgata aves em Feira de Santana Taktá

Foto: Divulgação/CoppaPolícia flagra comércio ilegal e resgata aves em Feira de SantanaDurante uma ação de fiscalização na tarde de segunda-feira (21), a Polícia Militar resgata 210 aves silvestres em situação ilegal e conduz sete homens por crime ambiental no município de Feira de Santana. A operação, conduzida por equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), faz parte da Operação Intensificação, que atua diretamente no combate ao tráfico de animais na chamada “Feira do Rolo”.

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no combate ao tráfico de animais consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Manifestação por justiça no caso Aisha Vitória bloqueia via em Salvador

Receita Federal apreende quase 9 kg de haxixe em navio no Porto de Salvador

Homem é preso dentro do mar em Salvador; saiba mais