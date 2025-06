Polícia frustra tentativa de assalto a turista na Barra e prende suspeito Foto: Reprodução/Leitor TakTáprisão flagrante BarraUma tentativa de assalto foi frustrada no final da manhã desta... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Leitor TakTáprisão flagrante BarraUma tentativa de assalto foi frustrada no final da manhã desta quinta-feira (12) no bairro da Barra, em Salvador, após a intervenção de uma equipe da Polícia Militar (PMBA) que passava pelo local no momento do ocorrido. No vídeo é possível ver o suspeito sendo deito pelos agentes.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa ocorrência e os desdobramentos da investigação.

