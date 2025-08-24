Polícia identifica suspeitos de triplo homicídio em Ilhéus
SSPA Polícia Civil da Bahia identificou três suspeitos de envolvimento nas mortes de Alexsandra Suzart,...
SSPA Polícia Civil da Bahia identificou três suspeitos de envolvimento nas mortes de Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos, encontradas mortas em Ilhéus, no sul do estado.
SSPA Polícia Civil da Bahia identificou três suspeitos de envolvimento nas mortes de Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos, encontradas mortas em Ilhéus, no sul do estado.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: