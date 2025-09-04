Polícia investiga morte de blogueira no Subúrbio Ferroviário Foto: Reprodução / Redes Sociais.A blogueira Kakay Britto, de 26 anos, foi morta a tiros... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes Sociais.A blogueira Kakay Britto, de 26 anos, foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira (4), após ter a casa invadida por dois homens armados na Rua do Amparo, bairro do Lobato, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, os criminosos entraram na residência e dispararam contra a jovem, fugindo em seguida. Kakay chegou a ser levada por um primo ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

