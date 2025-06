Polícia Militar apreende quase mil armas e prende mais de 1,5 mil suspeitos durante Força Total Foto: Divulgação/ Ascom PMBA Sd PM Santos Rocha e Sd PM YanBlitz PMBA Operação Força... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h57 ) twitter

Blitz PMBA Operação Força Total Taktá

Foto: Divulgação/ Ascom PMBA Sd PM Santos Rocha e Sd PM YanBlitz PMBA Operação Força TotalA Polícia Militar da Bahia chega à 44ª edição da Operação Força Total com mais de 1.548 prisões em flagrante realizadas desde o início da mobilização. Além das prisões tiveram também as apreensões realizadas, com um total de 974 armas de fogo, 2.977 porções de drogas e a recuperação de 687 veículos com restrição de roubo ou furto. Também foram registrados 564 capturados foragidos da Justiça nesta quinta-feira (26).

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

