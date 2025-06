Polícia Militar recebe novos fuzis e viaturas para reforçar segurança no Norte e Nordeste da Bahia Foto: Divulgação/ Rafael RodriguesA Secretaria da Segurança Pública da Bahia entregou, na manhã desta segunda-feira... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/ Rafael RodriguesA Secretaria da Segurança Pública da Bahia entregou, na manhã desta segunda-feira (16), novos equipamentos para reforçar a atuação da Polícia Militar nas regiões Norte e Nordeste do estado. A cerimônia, realizada em Juazeiro, contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e do comandante-geral da PM, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança na Bahia!

Leia Mais em Taktá:

Semana começa com previsão de chuvas e temperaturas amenas em Salvador

Campanha da PM arrecada agasalhos para vítimas das chuvas na Bahia; saiba como doar

Prisão por divida de pensão alimentícia: entenda o caso do jogador Jô