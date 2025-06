Polícia Militar resgata quatro crianças em situação de vulnerabilidade em Camaçari Foto: Divulgação | PMQuatro crianças com idades entre um e sete anos foram resgatadas na... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação | PMQuatro crianças com idades entre um e sete anos foram resgatadas na tarde desta quarta-feira (25) no bairro Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, após denúncia de violência contra menores. A ação foi conduzida por guarnições do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Pontos de vacinação em Salvador sofrem alterações nesta quinta-feira (26)

PM deflagra 6ª edição da Operação Força Total na Bahia em 2025

Polícia Civil incinera mais de uma tonelada de drogas em ação conjunta na Bahia