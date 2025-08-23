Polícia prende 62 criminosos por dia e ultrapassa 14 mil capturados em 2025 Foto: Divulgação/Ascom SSPPCBAA atuação integrada das forças de segurança na Bahia divulga média de 62... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PCBA Taktá

Foto: Divulgação/Ascom SSPPCBAA atuação integrada das forças de segurança na Bahia divulga média de 62 criminosos presos por dia entre janeiro e agosto de 2025. O balanço mais recente aponta que já são 14.260 capturados neste ano, incluindo homicidas, traficantes, estupradores, estelionatários e assaltantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação de segurança!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Corrida de rua reúne atletas em Salvador e homenageia maratonista Emerson Pinheiro

Adolescente de 12 anos planeja morte da própria mãe e namorado de 25 anos executa crime

Bruno Reis confirma mudança da sede da Prefeitura de Salvador para o Palácio da Sé