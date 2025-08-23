Polícia prende 62 criminosos por dia e ultrapassa 14 mil capturados em 2025
Foto: Divulgação/Ascom SSPPCBAA atuação integrada das forças de segurança na Bahia divulga média de 62 criminosos presos por dia entre janeiro e agosto de 2025. O balanço mais recente aponta que já são 14.260 capturados neste ano, incluindo homicidas, traficantes, estupradores, estelionatários e assaltantes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação de segurança!
