Polícia prende advogado acusado de ajudar em fuga e ataque a diretor de presídio em Eunápolis Foto: Divulgação/Ascom PCBAGaeco SSP Operação Dupla FaceA Polícia Civil da Bahia e o Ministério Público... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h17 )

Gaeco SSP Operação Dupla Face Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCBAGaeco SSP Operação Dupla FaceA Polícia Civil da Bahia e o Ministério Público Estadual (MPBA) deflagram, na manhã desta terça-feira (1º), a Operação Dupla Face, com o objetivo de capturar integrantes de uma facção criminosa responsável por diversos crimes em Eunápolis, no extremo sul do estado. A ação ocorre no município de Serrinha e mira suspeitos de envolvimento direto na fuga de detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, registrada em dezembro de 2024, e no atentado contra o diretor da unidade, ocorrido em maio deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

