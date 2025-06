Polícia prende caminhoneiro com três toneladas de maconha na BR-116 Foto: Divulgação/Ascom SSPdroga, cão farejadorUm homem foi preso ao ser flagrado transportando cerca de três... Taktá|Do R7 24/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

droga, cão farejador Taktá

Foto: Divulgação/Ascom SSPdroga, cão farejadorUm homem foi preso ao ser flagrado transportando cerca de três toneladas de maconha em um caminhão na BR-116, no trecho da cidade de Poções, no sudoeste da Bahia. A prisão aconteceu na segunda-feira (23) durante uma ação coordenada entre as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a operação identificou o envio da droga para o interior do estado, então o veículo foi interceptado e revistado. Com o o auxílio de um cão farejador da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Sudoeste (Cipe Sudoeste), toda a droga foi localizada. “O motorista do caminhão acabou preso. As investigações continuam visando a captura de outros integrantes do grupo criminoso e também identificar a origem do entorpecente”, explicou o coordenador da Ficco Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

“É muito bom ver o Nordeste ganhando espaço”: Zé Vaqueiro destaca valorização da cultura nordestina

Médica ataca criança de 2 anos com spray de pimenta durante missa em Jundiaí

“Fico o ano inteiro esperando o São João chegar”: Berguinho fala sobre memória afetiva com a festa