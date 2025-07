Polícia prende “Grude” e desarticula liderança do tráfico em Porto Seguro Foto: Divulgação/Ascom PCUma operação integrada entre as polícias da Bahia e de São Paulo prendeu,... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCUma operação integrada entre as polícias da Bahia e de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (3), Elvis Conceição Silva, conhecido como “Grude”, apontado como líder do tráfico de drogas em Porto Seguro e em municípios do extremo sul baiano. A captura ocorreu na cidade de Bauru, interior paulista, onde o suspeito estava foragido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Taktá:

Quatro suspeitos morrem em confronto com a PM em Fazenda Coutos, em Salvador

MP denuncia ex-diretora de presídio por facilitar fuga de 16 detentos na Bahia

Homem é preso com 38 kg de maconha durante operação em Juazeiro