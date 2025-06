Polícia prende homem que esfaqueou e queimou ex-companheira em Salvador Foto: Divulgação/Ascom SSPPolícia prende homem que esfaqueou e queimou ex-companheira em SalvadorUm homem condenado por... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h56 ) twitter

Polícia prende homem que esfaqueou e queimou ex-companheira em Salvador Taktá

Foto: Divulgação/Ascom SSPPolícia prende homem que esfaqueou e queimou ex-companheira em SalvadorUm homem condenado por um crime brutal cometido em 2015 foi preso nesta sexta-feira (13) no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O criminoso, identificado como funcionário concursado do setor Municipal de Zoonoses, havia esfaqueado e ateado fogo na sua ex-companheira, Camila Castro de Novais.

