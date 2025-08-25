Polícia prende “Italiano”, liderança do PCC, na Bahia
Foto: DivulgaçãoPolícia prende “Italiano”, liderança do PCC, na BahiaDiego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos,...
Foto: DivulgaçãoPolícia prende “Italiano”, liderança do PCC, na BahiaDiego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido pelo apelido de “Italiano” e apontado como uma das lideranças da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), é detido em Alcobaça, no extremo sul da Bahia na última sexta-feira (24),
Foto: DivulgaçãoPolícia prende “Italiano”, liderança do PCC, na BahiaDiego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido pelo apelido de “Italiano” e apontado como uma das lideranças da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), é detido em Alcobaça, no extremo sul da Bahia na última sexta-feira (24),
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante operação policial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante operação policial!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: