Polícia prende "Italiano", liderança do PCC, na Bahia Foto: DivulgaçãoPolícia prende "Italiano", liderança do PCC, na BahiaDiego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos,... Taktá|Do R7 24/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 21h37 )

Foto: DivulgaçãoPolícia prende “Italiano”, liderança do PCC, na BahiaDiego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido pelo apelido de “Italiano” e apontado como uma das lideranças da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), é detido em Alcobaça, no extremo sul da Bahia na última sexta-feira (24),

