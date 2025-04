Polícia prende líder de facção baiana escondido na Paraíba Foto: Divulgação / Ascom SSP-BAJoão Ivan Oliveira Rodrigues Valete de Copas do Baralho do CrimeUm... Taktá|Do R7 12/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 12/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Ivan Oliveira Rodrigues Valete de Copas do Baralho do Crime

Foto: Divulgação / Ascom SSP-BAJoão Ivan Oliveira Rodrigues Valete de Copas do Baralho do CrimeUm dos criminosos mais procurados da Bahia, identificado como João Ivan Oliveira Rodrigues, de 32 anos, foi preso na sexta-feira (11) na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ivan ou “Meiquinho”, como é conhecido ocupava a posição de “Valete de Espadas” no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

Leia Mais em Taktá:

Em fuga! Motorista fura blitz e abandona carro com 370 kg de drogas na BA-172

VÍDEO: Operação da Guarda Municipal resgata 950 pintinhos coloridos em Serrinha

Salvador sedia etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu neste domingo (13); saiba mais