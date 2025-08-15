Polícia prende motorista de aplicativo em Lauro de Freitas; Homem é suspeito de homicídio Foto: Reprodução/Ascom PCBAPCBAUm motorista de aplicativo de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (14) durante... Taktá|Do R7 15/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h58 ) twitter

PCBA Taktá

Foto: Reprodução/Ascom PCBAPCBAUm motorista de aplicativo de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (14) durante a Operação Vita, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de cometer homicídio qualificado. A captura foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) no bairro de Itinga.

