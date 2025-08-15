Polícia prende motorista de aplicativo em Lauro de Freitas; Homem é suspeito de homicídio
Foto: Reprodução/Ascom PCBAPCBAUm motorista de aplicativo de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (14) durante...
Foto: Reprodução/Ascom PCBAPCBAUm motorista de aplicativo de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (14) durante a Operação Vita, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de cometer homicídio qualificado. A captura foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) no bairro de Itinga.
Foto: Reprodução/Ascom PCBAPCBAUm motorista de aplicativo de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (14) durante a Operação Vita, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de cometer homicídio qualificado. A captura foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) no bairro de Itinga.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: