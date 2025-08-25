Polícia prende suspeito de triplo homicídio em Ilhéus Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h18 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no domingo (24), no bairro Pontal, em Ilhéus, e confessou envolvimento em quatro homicídios. Entre eles, o triplo assassinato de Maria Helena do Nascimento Bastos, Mariana Bastos da Silva e Alexsandra Oliveira Suzart, cujos corpos foram encontrados na Praia do Sul, no dia 16 de agosto.

